Перформанс з демонстрації всіх епох, через які пройшла Україна на шляху до незалежності, перенесуть в інше місце.

Арт-інсталяцію, розміщену на Алеї Небесної сотні в Києві, приберуть і перенесуть в інше місце.

Про це повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам'яті.

Як зазначається, конструкції, що почали встановлювати на Алеї Героїв Небесної сотні, були частиною історичної художньо-театральної постановки.

В УІНП пояснили, що за творчим задумом режисера, перформанс мав на меті коротко показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності. І

Читайте такожОригінал Конституції Пилипа Орлика в Києві можуть побачити всі охочі (фоторепортаж)"Тимчасові декорації, які б символізували різні часові періоди, були потрібні для зйомок проєкту…З огляду на чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки в інше місце", - сказали в установі.

Мер Києва Віталій Кличко у Facebook написав, що дав доручення Департаменту благоустрою КМДА демонтувати "інсталяції", встановлені на Алеї Героїв Небесної сотні.

"Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було погоджене з ним. Але, я переконаний, цей безлад треба прибрати.

Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента"- зазначає Кличко.

Він зазначає, що розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів.

"Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом..."- наголошує Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у соцмережі з приводу інсталяції вже спалахнув скандал. Користувачі розкритикували її розміщення на території Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. Там зображено побут радянського періоду: бутафорські стіни зі старими шпалерами, несправжні автомати з водою, старі іграшки тощо.

Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що місто не погоджувало інсталяцію, а організацією відзначення Дня незалежності України займається Офіс президента.

Він додав, що негайно дасть розпорядження про демонтаж конструкцій радянського періоду.

Автор: Надя Пришляк