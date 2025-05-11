Вступники будуть допущені до випробувань лише в разі успішного проходження іспиту, повідомив заступник міністра.

Цього року для вступників до аспірантури запровадять окремий вступний іспит із методології наукових досліджень у формі зовнішнього незалежного оцінювання, повідомив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький в інтерв'ю Дзеркалу тижня.

За його словами, майбутні аспіранти створюватимуть централізовані електронні кабінети і в разі успішного проходження іспиту будуть допущені до вступних випробувань у закладах вищої освіти.

"Чи є це стовідсотковим бар’єром проти корупції під час вступу до аспірантури? Ні. На рівні закладів, на жаль, можуть і далі відбирати, умовно кажучи, своїх, але цей механізм точно кращий, аніж той, що працював дотепер", - наголосив посадовець.

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Він повідомив, що цього року, як і минулого, денна форма навчання в аспірантурі буде лише за державним замовленням.

"Якщо особа хоче вступати на контракт, вона може обрати заочну форму. Розподілятимуться бюджетні місця в аспірантурі за галузями та певними об’єктивними критеріями. Кількість місць у кожному закладі залежатиме від того, які є публікації співробітників, можливості для забезпечення наукового керівництва, які були в минулому захисти дисертацій", - додав Винницький.

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Як повідомляв раніше УНІАН, в Україні злетить вартість навчання у вишах. За даними представника МОН, якщо минулого року вартість навчання на контракті в середньому становила 35–38 тисяч гривень на рік, то вже цього року очікується, що вартість сягатиме під 50 тисяч гривень. Зазначається, що приблизно стільки ж держава витрачає на навчання студентів бюджетної форми.

Крім того, стало відомо, що Кабінет Міністрів України змінив правила підготовки для аспірантів та докторантів: з цього року для них передбачений обов’язковий екзамен з української та іноземної мов на третьому курсі. Заступник міністра освіти Михайло Винницький пояснив, що наразі з’явилась потреба у певній перевірці, що такі люди дійсно є аспірантами, що вони проходять освітню складову в аспірантурі, що вони пишуть статті, продовжують працювати над своєю дисертацію, що проводять дослідження.

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