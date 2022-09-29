При цьому їх зобов'язують здати паспорти громадян України.

Усіх освітян та медиків Маріуполя російські окупанти змушують до 1 січня 2023 року отримати російські паспорти.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зауважив, що напередодні відбулося засідання "адміністрації гауляйтерів" Маріуполя.

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"За підсумками – всі освітяни, медики та "бюджетники" в період з 1 жовтня до 1 січня зобов'язані отримати російські паспорти. На відміну від пересічних громадян, їх зобов'язали в безумовному порядку здати паспорти громадян України", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що фактично їх зачиняють у Маріуполі без можливості покинути місто.

Видача російських паспортів окупантами - що відомо

11 липня Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.

МЗС України рішуче засудило цей крок і наголосило, що паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Захід повинен відповісти на чергові дії Путіна збільшенням поставок зброї та посиленням санкцій проти Росії.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що Європейський Союз не буде визнавати такі паспорти, і нагадав про попередню заяву Брюсселя у відповідь на рішення Путіна спростити надання громадянства мешканцям окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

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