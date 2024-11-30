Внаслідок атак РФ постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні наразі неможливо навіть частково відкрити повітряний простір через безпекову ситуацію в країні. За його словами, саме тому важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та перевезення пасажирів.

"Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації. Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт", - сказав глава уряду під час Міжнародного транспортного форуму, повідомляє "Укрінформ".

Шмигаль додав, що авіаційна інфраструктура зазначала значних пошкоджень внаслідок атак РФ - постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів. Крім того, за останні три місяці окупанти здійснили майже 60 атак на портову інфраструктуру. В результаті було пошкоджено або знищено майже 300 об’єктів і 22 цивільні судна, постраждали десятки людей.

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"Попри постійні спроби агресора завдати ще більших руйнувань завдяки Силам оборони ми змогли забезпечити стабільну роботу українського морського коридору. Сьогодні ним скористались понад 2800 суден, які перевезли більш як 75 млн тонн вантажів для понад 40 країн світу, з яких понад 50 млн тонн – агропродукція", — розповів прем'єр.

Відновлення цивільних авіаперевезень - останні новини

Як писав УНІАН, українські аеропорти зможуть відновити свою роботу трохи більше, ніж за місяць, після рішення про дозвіл на цивільні авіаперевезення з України.

У жовтні Міністерство розвитку громад та територій презентувало дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану, а мер Львова Андрій Садовий заявив, що під час війни хоча б один із аеропортів України мав би працювати.

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