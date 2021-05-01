В Православній церкві України наголошують, що до великоднього кошика варто класти паски, м’ясо, молочну продукцію, яйця, також - хрін, але алкогольні напої приносити на освячення для освячення не варто.
Про це йдеться у повідомленні ПЦУ на сторінці у Facebook.
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"У суботу впродовж дня та у неділю після святкової Божественної літургії священнослужителі поза стінами храму звершують чин освячення великодніх приношень. Подекуди можна спостерігати, як кошики наповнені речами, що зовсім не пов’язані зі змістом святкування Пасхи Христової", - йдеться у дописі.
Зазначається, що освячення пасок, яєць та м’яса характеризує завершення Великого посту. Так, благословляється на споживання та їжа, яка була виключена з раціону впродовж добровільного постування. Додають до кошика і хрін - це спогад старозавітної традиції додавати до пасхальної трапези гіркі трави.
"Священник під час окроплення освяченою водою читає три молитви: на благословення хліба (пасок), м’ясної та молочної поживи. Церква не вітає освячення алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Пам’ятайте, що великодні кошики з паскою – це символ любові до ближніх, і ми складаємо святковий кошик, найперше, щоби розділити його з ближніми. Якщо у вас є можливість – допоможіть самотнім і нужденним не залишитись без святкової трапези, поділіться з ними великодньою радістю, долучившись до різноманітних соціальних ініціатив, благодійності, волонтерства", - наголошують в ПЦУ.
Нагадаємо, Великдень, або Пасха, або Воскресіння Христове цього року припадає на 2 травня, неділю.
Короткі правила святкування Великодня
- Уряд та Рада церков вирішили, що на освяченні великодніх кошиків потрібно перебувати в масці.
- МОЗ рекомендує, щоб участь в обрядах та богослужіннях брала одна людина зі сім'ї.
- Також радить обмежити відвідування служб людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання.
- Очільник МОЗ Максим Степанов закликав утриматися від збільшення соціальних контактів на Великдень.
- За можливості радять відкласти поїздки до рідних та друзів.
- Українців просять уникати скупчень людей.
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