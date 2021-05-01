ПЦУ порадила, що ставити в кошик потрібно продукти, від яких утримувались під час посту. Однак алкоголь та тютюн не входять у цей список.

В Православній церкві України наголошують, що до великоднього кошика варто класти паски, м’ясо, молочну продукцію, яйця, також - хрін, але алкогольні напої приносити на освячення для освячення не варто.

Про це йдеться у повідомленні ПЦУ на сторінці у Facebook.

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"У суботу впродовж дня та у неділю після святкової Божественної літургії священнослужителі поза стінами храму звершують чин освячення великодніх приношень. Подекуди можна спостерігати, як кошики наповнені речами, що зовсім не пов’язані зі змістом святкування Пасхи Христової", - йдеться у дописі.

Зазначається, що освячення пасок, яєць та м’яса характеризує завершення Великого посту. Так, благословляється на споживання та їжа, яка була виключена з раціону впродовж добровільного постування. Додають до кошика і хрін - це спогад старозавітної традиції додавати до пасхальної трапези гіркі трави.

"Священник під час окроплення освяченою водою читає три молитви: на благословення хліба (пасок), м’ясної та молочної поживи. Церква не вітає освячення алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Пам’ятайте, що великодні кошики з паскою – це символ любові до ближніх, і ми складаємо святковий кошик, найперше, щоби розділити його з ближніми. Якщо у вас є можливість – допоможіть самотнім і нужденним не залишитись без святкової трапези, поділіться з ними великодньою радістю, долучившись до різноманітних соціальних ініціатив, благодійності, волонтерства", - наголошують в ПЦУ.

Нагадаємо, Великдень, або Пасха, або Воскресіння Христове цього року припадає на 2 травня, неділю.

Короткі правила святкування Великодня

Уряд та Рада церков вирішили, що на освяченні великодніх кошиків потрібно перебувати в масці. МОЗ рекомендує, щоб участь в обрядах та богослужіннях брала одна людина зі сім'ї. Також радить обмежити відвідування служб людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання. Очільник МОЗ Максим Степанов закликав утриматися від збільшення соціальних контактів на Великдень. За можливості радять відкласти поїздки до рідних та друзів. Українців просять уникати скупчень людей.

Великдень в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко