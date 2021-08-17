На початку осені цей павук стає активнішим, наразі небезпечне створіння з'являється у нових містах України.

Українців попереджають про отруйних павуків з чотирма щелепами. Ці істоти стрибають на людей та дуже боляче кусаються. Небезпечне створіння помітили на Харківщині, раніше їх бачили у багатьох інших областях України.

Про отруйного жовтосумого павука Хеіракантіума, який раніше був великою рідкістю, повідомив у Facebook мешканець Куп'янська Олександр Ківшар.

Він розповів, що до його оселі вночі заповз небезпечний павук. Така істота раніше не жила на Харківщині. Отруйних жовтосумих павуків неодноразово бачили в Одеській, Запорізькій, Кропивницькій та Дніпропетровській областях, а також у Криму. Створіння називають Cheiracanthium punctorium.

"На початку осені цей павук стає активнішим, і саме тому нам слід бути обережними. Адже павук, якого потурбували, стрибає вперед і миттєво своїми гострими нижніми щелепами проколює шкіру людини. А всього у павука чотири щелепи, які рухаються окремо одна від одної у двох площинах" - написав про отруйну істоту мешканець Куп'янська.

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Павук з чотирма щелепами має нейротоксичну отруту, яка вкрай негативно впливає на людину. Після "зустрічі" з такою істотою виникають сильні болі та набряки, температура та артеріальний тиск підвищуються.

Українців попереджають, що отрута павука, яка потрапила у кисть, може відняти чутливість у всієї руки аж до плеча. Тому з подібними істотами треба поводитись вкрай обережно.

Також Ківшар розповів, що робити, якщо людину вкусив павук, але вона не знає, чи отруйна ця істота. По-перше, створіння треба сфотографувати, це допоможе лікарям ідентифікувати павука у випадку сильної інтоксикації. По-друге, рану треба промити водою, після чого прикласти до неї лід.

Якщо ж на людині сидить павук, його треба скинути на землю. Намагатися вбити істоту на одягу чи шкірі не варто - це може спричинити укус.

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Автор: Поліна Кузенко