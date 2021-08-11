Рятувальникам довелося знищувати гніздо з небезпечними комахами, бо вони несли загрозу для людей.

У Дніпрі від укусів шершнів постраждала дівчина. Біля житлового масиву "Червоний камінь" в одному з дерев оселилися небезпечні комахи, які покусали обличчя і голову постраждалої.

Шершнів знищили співробітники ДСНС Дніпра, про що відомство повідомило на своєму офіційному сайті.

Вранці 11 серпня дівчина проходила повз дерево з гніздом шершнів. Рій комах на неї напав. Шершні кусали її в обличчя та голову. Постраждалу помітив чоловік, що проходив поруч, передає видання "Інформатор". Він розповів, що дівчина сильно плакала і трималася за покусане обличчя.

Читайте такожНа Одещині невідомі блокували рух пасажирського поїзда та розбили скло біля дверей вагонуПостраждала не захотіла викликати лікарів швидкої допомоги. На місце події викликали співробітників ДСНС, які вже через кілька годин приїхали в спеціальних костюмах. Рятувальники знищили гніздо за допомогою спеціальних хімікатів.

Про стан дівчини, яка постраждала від укусів шершнів, нічого не відомо.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що один з популярних курортів України захопили комарі. Людей атакують "кусючі хмари".

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Автор: Поліна Кузенко