Синод Кіпрської Православної Церкви оприлюднив комюніке щодо підтримки визнання Православної Церкви України.

Кіпрська церква офіційно визнала Православну Церкву України.

Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

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Як повідомляється, Синод Кіпрської Православної Церкви 25 листопада 2020 року оприлюднив комюніке щодо підтримки рішення Блаженнійшого Архієпископа Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостома ІІ про визнання Православної Церкви України.

«Священний Синод Церкви Кіпру на засіданнях 23 і 25 листопада 2020 року детально обговорив українське церковне питання і проблемну ситуацію, що виникла з поминанням Блаженнійшим Архієпископом Кіпрським Хризостомом Епіфанія як Предстоятеля Церкви України, і вирішив не виступати проти цього рішення Його Блаженства. У той же час, Священний Синод очікує широкого обговорення із загальною участю для подолання нинішньої кризи, яка загрожує розколом Церкви Христової», – йдеться у повідомленні.

Створення ПЦУ

15 грудня 2018 року Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Єпіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

6 січня 2019 року в соборі святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Епіфанію томос про надання автокефалії ПЦУ.

У 2019 році про своєвизнання ПЦУ заявили Елладська православна церква і Александрійський патріархат.

3 лютого 2020 року Епіфаній висловив переконання, що автокефалію ПЦУ визнає ще кілька помісних православних церков попри тиск з боку Російської православної церкви.

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Автор: Катерина Лиманська