Повідомлялося, що він разом з іще одним "злодієм в законі" контролював криміналітет одразу в кількох областях.

Злодія в законі Сергія Олійника («Умку») Печерський суд відпустив з-під варти.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Каліновська.

За її словами, сьогодні Печерський районний суд звільнив з-під варти Сергія Олійника, обравши йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Каліновська додала, що поліція подаватиме апеляційну скаргу на рішення судді Сергія Вовка.

Читайте такожВ політв'язня Газієва у російському СІЗО стався мікроінсультЯк повідомляв УНІАН, Олійника, який вважався одним із найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні, було затримано 19 травня.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, він разом з іще одним «злодієм в законі» на прізвисько «Лаша Сван» контролював криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині західного регіону.

21 травня йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Дмитро Хилюк