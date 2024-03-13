Скандальний нардеп під час слухання згадав про КДБ СРСР.

Печерський районний суд міста Києва ще на два місяці продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату України від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестору Шуфричу, який підозрюється у державній зраді.

Як повідомляє "Суспільне", прокурор просив про тримання під вартою, без альтернативи застави. Шуфрич зауважив, що вже шість місяців перебуває під вартою, і просив це рішення скасувати. Він додав, що не просив про альтернативу застави.

"Я шість місяців перебуваю у фізичних умовах, які були затверджені ще, мабуть, у 30 роки, або як мінімум за часів КДБ СРСР. Я вважаю, що є посягання на мої конституційні права з точки зору свободи, є посягання на мої права щодо виконання повноважень народного депутата. Я не розумію, як за об'єктивну критику влади можна притягати людину до відповідальності, тим паче кримінальної, тим паче за зраду. Вважаю, що моє переслідування є замовним", - сказав він.

Також Шуфрич додав, що у його діях немає складу інкримінованих йому злочинів.

Шуфрича підозрюють у державній зраді

У вересні 2023 року Шуфрич отримав підозру у державній зраді. Санкція відповідної статті передбачає до 15 років тюрми. У Службі безпеки України повідомили, що правоохоронці зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність Шуфрича. Матеріали розслідування свідчать, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні".

У СБУ нагадали, що Сівкович втік до Москви у 2014 році та створив "кротоферму" для здійснення підривної діяльності проти України. Зазначається, що саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча, якого підозрюють у держзраді і якого затримував особисто голова Служби безпеки Василь Малюк.

Також зауважувалося, що одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

Правоохоронці повідомили, що за місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення було проведено обшуки.

15 вересня Печерський райсуд Києва обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді арешту. Згідно з рішенням суду, обраний нардепу запобіжний захід не передбачає альтернативи у вигляді застави.

8 лютого у СБУ повідомили, що було зібрано нові докази антиукраїнської діяльності Шуфрича. Фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово захопленому Криму. Зокрема, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів.

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