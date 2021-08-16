Раніше повідомлялося, що під час обшуку в будинку Павлова правоохоронці знайшли дві записки.

З мобільного телефону загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова була видалена вся переписка. Слідчі не знайшли на пристрої нічого, що могло б допомогти розслідуванню.

Про це повідомляє "Страна", посилаючись на джерело в правоохоронних органах. Павлова знайшли застреленим на порозі власного будинку. Раніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження, де зафільмовані останні хвилини життя Павлова. Можна помітити, що він листується з кимось телефоном.

Раніше повідомлялося, що під час обшуку в будинку Павлова правоохоронці знайшли дві записки. Це інструкція з догляду за тваринами, яку він ймовірно склав напередодні вночі. Але жодної інформації про причини можливого суїциду в письмовій формі так і не знайшли.

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Смерть Костянтина Павлова - що відомо

15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст.115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

Автор: Дмитро Захаров