З мобільного телефону загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова була видалена вся переписка. Слідчі не знайшли на пристрої нічого, що могло б допомогти розслідуванню.
Про це повідомляє "Страна", посилаючись на джерело в правоохоронних органах. Павлова знайшли застреленим на порозі власного будинку. Раніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження, де зафільмовані останні хвилини життя Павлова. Можна помітити, що він листується з кимось телефоном.
Раніше повідомлялося, що під час обшуку в будинку Павлова правоохоронці знайшли дві записки. Це інструкція з догляду за тваринами, яку він ймовірно склав напередодні вночі. Але жодної інформації про причини можливого суїциду в письмовій формі так і не знайшли.
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Смерть Костянтина Павлова - що відомо
- 15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст.115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.
- Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.
- Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.