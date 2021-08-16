На записі чітко видно, що покійний Павлов знаходиться вдома один.

У мережі з'явилося відео з камер відеоспостереження у будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого вчора, 15 серпня, знайшли застреленим.

Як повідомляє Telegram-канал Репортер UA, на записі чітко видно, що покійний знаходиться вдома один. Він ходить по коридору з карабіном в руках, багато курить, з кимось переписується по телефону. Довго сидить, потім приставляє зброю до тулуба і стріляє (в цей момент кішка відстрибує). Після цього проходить близько 10 метрів і вивалюється з вхідних дверей.

"Питання з вбивством мера Павлова відходить на другий план. Подробиці обіцяють оприлюднити сьогодні о 10:00 на брифінгу МВС", - йдеться у підписі до відео.

Як зазначають ЗМІ, час і дата на камерах збиті. У середині відео вирізаний фрагмент.

Раніше ЗМІ повідомляли, що правоохоронці переглянули відео з камер спостереження. На них видно, що Павлов приставляв до грудей зброю.

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"Зняли відео з камер спостереження, де чітко видно, як загиблий мер ходить по будинку з рушницею, приставляв собі її до серця, приміряючись, відставляючи і знову приміряючи. Потім на відео видно, як він вставив один патрон", - пише видання.

Зазначається, що сусід мера чув постріл о 6:37. Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала приблизно в цей час.

Смерть мера Кривого Рогу

15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Труп чоловіка в крові знайшов його знайомий. Поруч з ним лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова.

ЗМІ дізналися, що на момент загибелі мер Кривого Рогу Костянтин Павлов перебував у відпустці, а його дружина відпочивала на морі без чоловіка.

Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі він переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Автор: Вікторія Гордієнко