Смартфон Павлова, за яким він з кимось вів листування перед трагічними подіями, все ще заблокований.

Смерть Костянтина Павлова, якого знайшли застреленим у власному будинку, обростає чутками з блискавичною швидкістю. Ясність в ситуацію могла внести вдова загиблого мера Кривого Рогу. Однак, дружина політика відмовилася давати коментарі.

Подробиці допиту вдови Павлова з посиланням на джерело в МВС повідомляє Telegram-канал "Політика Країни".

Так, дружина загиблого мера не захотіла давати свідчення про смерть свого чоловіка. Жінка відмовилася коментувати подробиці своїх відносин з Павловим і не стала розповідати, чи були у неї сварки з чоловіком. Як повідомляли ЗМІ, мер Кривого Рогу відпочивав разом зі своєю дружиною, проте він залишив її одну і поїхав нібито через сварки.

Свою відмову вдова Павлова мотивувала відсиланням до 63-ї статті Конституції України, згідно з якою людина може не давати свідчення проти себе, членів своєї сім'ї та найближчих родичів.

Читайте такожКривий Ріг у жалобі: стало відомо, як через загибель Павлова зміниться життя міста"При цьому телефон Павлова, по якому він з кимось листувався перед пострілом, все ще заблокований", - додали в Telegram-каналі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що поліція розглядає ще одну версію загибелі мера Кривого Рогу Павлова. Серед основних версій - вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю.

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Автор: Поліна Кузенко