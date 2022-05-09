Хрещатик побачить парад перемоги - перемоги України, зазначив президент.

Зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось не залишиться жодного.

Про це у своєму зверненні з нагоди 9 травня заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад вісім мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України! З Днем перемоги над нацизмом! Слава Україні!", - наголосив він.

Президент наголосив, що немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отрутнішого від удаваного друга.

"Це слова великого українського філософа Григорія Сковороди. 24 лютого ми зрозуміли цю істину, коли удаваний друг розпочав проти України війну.

Це війна не двох армій. Це війна двох світоглядів. Варварів, які обстрілюють музей Сковороди й вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію. Вона їх дратує. Вона їм чужа. Вона їх лякає. Вона полягає в тому, що ми – вільні люди, які йдуть своїм шляхом. На цьому шляху сьогодні ми ведемо війну й нікому не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ані клаптика своєї історії. Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити", - наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що наш ворог мріяв, що ми відмовимося відзначати 9 Травня й перемоги над нацизмом, щоб слово "денацифікація" отримало шанс.

"Мільйони українців боролися з нацизмом і пройшли важкий і довгий шлях. Вигнали нацистів з Луганська, вигнали нацистів з Донецька, звільнили від окупантів Херсон, Мелітополь, Бердянськ. Вигнали нацистів із Ялти, Сімферополя, Керчі й усього Криму. Звільнили від нацистів Маріуполь. Вони вигнали нацистів з усієї України, але названі мною міста сьогодні особливо надихають нас. Дають віру, що ми точно проженемо окупантів із власної землі.

У День перемоги над нацизмом ми боремося за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємося, що переможемо. У чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книгу. Це підручник з історії України. Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати й робити правильні висновки.

24 лютого Росія почала наступ. Наступ на ті самі граблі. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі й снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння. Нашими полями їздили ворожі колісниці й танки, але це нікому не приносило плодів. У нашому небі літали ворожі стріли й ракети, але нікому не дано затьмарити нашу блакить. Немає кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Немає окупанта, який зможе прижитися на нашій вільній землі. Немає загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого й другого, якою є нинішній ворог, – ми перемагаємо, бо це наша земля", - наголосив президент.

Зеленський також зауважив, що хтось воює за "батюшку царя, фюрера, партію й вождя", а ми – за Батьківщину.

"Ми ніколи не воювали проти когось. Ми завжди воюємо за себе. За свою свободу. За свою незалежність. Щоб перемога наших предків була недаремною. Вони билися за свободу для нас і перемогли. Ми б'ємося за свою свободу, за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо... Ми не кажемо "можем повторить". Бо хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони. Він приречений. Бо був проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю. А тому втратить усе", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, щорічно 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, оскільки в цей день у 1945 році Німеччина оголосила про свою капітуляцію у Другій світовій війні. Такий формат шанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні Верховна Рада України затвердила у 2015 році. Тоді ж було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

У Верховній Раді України пропонують відзначати день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. А 9 травня депутати пропонують святкувати День Європи разом з державами ЄС.

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