Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці.

У зв’язку з плановими контррозвідувальними (безпековими) заходами в Печерському районі Києва, зокрема в урядовому кварталі міста, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Мета - перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, стосовно яких здійснюється держохорона", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що проводиться огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, заклади сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюється перевірка громадян, які перебувають на території урядового кварталу Києва. При цьому наголошується, що під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

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СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Сказано, що заходи відбуваються у взаємодії з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

Робота СБУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві ліквідовано російського генерала Ігоря Кириллова, який був начальником Військ радіаційної, хімічної та біологічної безпеки ЗС РФ, ліквідувала Служба безпеки України.

Самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов з помічником заходили в під'їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обоє "двохсоті".

Джерела УНІАН в СБУ зазначали, що Кириллов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових.

16 грудня Кирилову в Україні було оголошено підозру за масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України.

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