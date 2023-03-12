Президент доручив уряду "опрацювати" питання перейменування країни-агресора.

Перейменування Росії в Московію для офіційного використання в Україні відбудеться лише в тому випадку, якщо експерти схвалять такий варіант. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

"Мені ця ідея, так би мовити, симпатична, але своє слово повинні сказати експерти", – заявив він.

Міністр зазначив, що питання офіційного іменування російської держави "має історичне підґрунтя" і сягає корінням у часи Петра I.

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"Власне, тоді виникла назва "Росія". Таким чином, вони з тих пір намагалися забрати історію Руси-України, Києва і прибрати її для Санкт-Петербурга, Москви, тундри і всіх інших місць", – заявив Ткаченко.

Перейменування Росії на Московію - що відомо

У листопаді минулого року на сайті Офісу президента з'явилася петиція, в якій автори закликали українську владу змінити офіційне найменування Росії – на "Московію". У лютому петиція зібрала 25 тисяч голосів, що зобов'язує президента дати свою відповідь на петицію.

11 березня Володимир Зеленський офіційно відповів на петицію. Президент повідомив, що доручив уряду "опрацювати" питання перейменування разом з науковцями.

У Росії реакція Зеленського на петицію викликала шквал обурення. Ситуацію прокоментували в російському МЗС, дебошир Дмитро Медведєв також не залишився осторонь.

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