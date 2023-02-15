Президенту доведеться офіційно відповісти на петицію громадян, яка зібрала потрібні 25 тисяч голосів.

Українці закликали владу змінити офіційне іменування країни-агресора - Московія замість Росія. Відповідна петиція на сайті президента зібрала необхідні 25 тисяч голосів.

За словами автора звернення, історичною назвою Росії була Московія, що відображено в документах.

"Ця назва вживалася в європейських і деяких азіатських мовах. На багатьох історичних картах XVI-XIX ст., що вироблялися в Європі до і після перейменування Московського царства у Всеросійську імперію, також фігурує ця назва", – йдеться в петиції.

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Автор вважає, що зміна назви дала Москві підстави для "захоплення історії (Київської) Русі".

"Для іноземців назви "Rus" (як іменувалася Київська Русь на картах) і "Russia", "Russie", "Russland" (як іменувалася Росія) виглядають майже тотожно, ніби це назва однієї держави, яка зазнала певних змін з плином часу і в ході перекладів на різні мови. Це призводить до плутанини на міжнародному рівні", – йдеться в петиції.

Автор звернення вважає, що офіційно змінивши найменування країни-агресора, Україна зробить "потужний інформаційний хід" на міжнародному рівні і змусить людей в інших країнах і самій Росії задуматися, що є Росія, а що – Московія.

"Це призведе до розвіювання кремлівських міфів з приводу історичного минулого "великого російського народу" для росіян і громадян інших держав, які вважали Україну і Росію "єдиним цілим". Це (...) допоможе Україні перемогти", - йдеться в петиції.

Питання перейменування Росії

Ініціативи щодо зміни офіційного іменування російської держави з'являються в Україні не вперше. У 2018 році з подібною петицією громадяни звернулися до тоді ще президента Порошенка. Однак вона не змогла зібрати потрібну кількість голосів для розгляду.

У 2019 радник вже нового президента - Володимира Зеленського – Микита Потураєв пропонував перейменувати Російську Федерацію в Московію. Але і тоді ідея не рушила далі розмов.

Зараз шансів на таке перейменування більше, оскільки є певні прецеденти. Наприклад, в жовтні Верховна Рада офіційно визнала існування республіки Ічкерія як території, окупованої російськими військами.

Також слід зазначити, що в 2019 році Греція зуміла домогтися офіційного перейменування сусідньої з нею країни - Республіка Македонія стала Республікою Північна Македонія. Причому не тільки для самої Греції, але для всього світу і самої Македонії.

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