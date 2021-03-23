Навчальний заклад уже отримав ліцензію Міносвіти.

Перший набір студентів до гірничо-металургійного університету «Метінвест Політехніка» запланований на вересень 2022 року.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Метінвест-Політехніка" вже отримала ліцензію Міністерства освіти і науки України. ВНЗ буде проводити підготовку бакалаврів і магістрів – у сфері автоматизації виробничих процесів, комп’ютерних наук, архітектури і будівництва, гірничої справи.

"Реально потреба створення інституту вже давно назріла – саме технічного приватного, оскільки ми будували зовсім іншу модель. Тобто ми не повторюємо якісь існуючі інститути. Ми намагаємося і кадрово, і технологічно, і фінансово побудувати зовсім іншу модель університету, нову модель", - розповів журналістам керівник інституту Олександр Поважний.

Нагадаємо, перший недержавний гірничо-металургійний університет, заснований Групою Метінвест, відкриється у Маріуполі. Це буде повноцінний виш із професійним викладацьким складом, сучасними освітніми програмами і технологіями, дипломами держзразка і можливістю безкоштовного навчання.

Будівництво планується у міському саду Маріуполя, територію якого повністю реконструюють в ході будівництва.

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Автор: Григорій Бондар