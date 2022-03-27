Дівчата зібрали 5 мільйонів гривень на армію, відправляючи ню-фотографії / зображення twitter.com/evrlstng_winter

Дівчата організували в соцмережах незвичайний збір коштів для підтримки армії - за допомогою ню-фотографій.

Збір коштів організували в Twitter.

"Відправляєте гроші на ЗСУ, або ще якійсь благодійній організації, мені відправляєте чек, а я відправляю вам такі фото", - таке та аналогічні повідомлення, доповнені селфі оголених дівчат, почали з’являтися в соцмережі на початку березня.

Сформувався відповідний рух  - "Теронліфанс" (від слів "тероборона" та Onlyfans - назва платформи для митців, що дозволяє поширювати контент, зокрема, еротичний, за платною підпискою).

Дівчата зібрали 5 мільйонів гривень на армію, відправляючи ню-фотографії / скриншот

Працює це так. Від користувача вимагається надіслати кошти на спецрахунок ЗСУ на Нацбанку або якийсь зі спеціалізованих фондів, до прикладу - відомого "Повернись живим", зробити скриншот транзакції. Скриншот можна надіслати одній з учасниць руху (сьогодні їх близько десятка) і отримати еротичні фото або відео. Інколи учасниці руху займаються адресною допомогою і збирають гроші не для фондів, а з конкретною метою, як от закупівля необхідного для тероборони чи допомога зоопарку в обстрілюваному Миколаєві. 

Дівчата зібрали 5 мільйонів гривень на армію, відправляючи ню-фотографії / скриншот

За повідомленням однієї з засновниць Теронліфанс, станом на 27 березня у такий спосіб вдалося залучити понад 5 мільйонів гривень. 

Дівчата зібрали 5 мільйонів гривень на армію, відправляючи ню-фотографії / скриншот

В інтерв’ю НВ Настя з Білорусі, одна з учасниць руху, розповіла, як він зародився.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ, Настя (ще одна учасниця руху, з Києва - УНІАН) була у Загребі, куди вона за тиждень до цього поїхала у відпустку. У Києві, де вона жила, у неї залишилося практично все — квартира, тварини, робота, друзі, а тому одразу вирішила допомагати всіма своїми силами з-за кордону. У дівчини був відносно популярний обліковий запис у Twitter завдяки захопленню відеоіграми. Тому вона почала активно публікувати інформацію — кому потрібна допомога, як можна виїхати за кордон, як і куди жертвувати гроші тощо. Тоді Настя дописала під оригінальним твітом, що надішле нюдси (ню-фотографії - УНІАН) тому, хто знайде машину. Це допомогло — машина знайшлася досить швидко. Наступного ранку Настя отримала десятки повідомлень, з пропозицією надіслати їй грошей, щоб теж отримати фотографії. Дівчина запропонувала відправляти гроші ЗСУ, а не їй, оскільки не мала фінансових проблем", - розповіла дівчина.

Також дівчина розповіла, що у середньому люди жертвують близько 5 тисяч гривень. Найчастіше надсилають скріншоти із сумами близько 1−1,5 тисячі гривень.

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