У середньому люди жертвують близько 5 тисяч гривень, щоб отримати фотографії оголених дівчат.

Дівчата організували в соцмережах незвичайний збір коштів для підтримки армії - за допомогою ню-фотографій.

Збір коштів організували в Twitter.

"Відправляєте гроші на ЗСУ, або ще якійсь благодійній організації, мені відправляєте чек, а я відправляю вам такі фото", - таке та аналогічні повідомлення, доповнені селфі оголених дівчат, почали з’являтися в соцмережі на початку березня.

Сформувався відповідний рух - "Теронліфанс" (від слів "тероборона" та Onlyfans - назва платформи для митців, що дозволяє поширювати контент, зокрема, еротичний, за платною підпискою).

Працює це так. Від користувача вимагається надіслати кошти на спецрахунок ЗСУ на Нацбанку або якийсь зі спеціалізованих фондів, до прикладу - відомого "Повернись живим", зробити скриншот транзакції. Скриншот можна надіслати одній з учасниць руху (сьогодні їх близько десятка) і отримати еротичні фото або відео. Інколи учасниці руху займаються адресною допомогою і збирають гроші не для фондів, а з конкретною метою, як от закупівля необхідного для тероборони чи допомога зоопарку в обстрілюваному Миколаєві.

За повідомленням однієї з засновниць Теронліфанс, станом на 27 березня у такий спосіб вдалося залучити понад 5 мільйонів гривень.

В інтерв’ю НВ Настя з Білорусі, одна з учасниць руху, розповіла, як він зародився.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ, Настя (ще одна учасниця руху, з Києва - УНІАН) була у Загребі, куди вона за тиждень до цього поїхала у відпустку. У Києві, де вона жила, у неї залишилося практично все — квартира, тварини, робота, друзі, а тому одразу вирішила допомагати всіма своїми силами з-за кордону. У дівчини був відносно популярний обліковий запис у Twitter завдяки захопленню відеоіграми. Тому вона почала активно публікувати інформацію — кому потрібна допомога, як можна виїхати за кордон, як і куди жертвувати гроші тощо. Тоді Настя дописала під оригінальним твітом, що надішле нюдси (ню-фотографії - УНІАН) тому, хто знайде машину. Це допомогло — машина знайшлася досить швидко. Наступного ранку Настя отримала десятки повідомлень, з пропозицією надіслати їй грошей, щоб теж отримати фотографії. Дівчина запропонувала відправляти гроші ЗСУ, а не їй, оскільки не мала фінансових проблем", - розповіла дівчина.

Також дівчина розповіла, що у середньому люди жертвують близько 5 тисяч гривень. Найчастіше надсилають скріншоти із сумами близько 1−1,5 тисячі гривень.

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