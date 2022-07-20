Якщо петиція в найближчі півтора місяця набере ще трохи більше 5 тисяч голосів, то її розгляне президент.

Українці дуже активно кинулися підтримувати петицію про легалізацію еротики та порно. Якщо документ набере 25 тисяч голосів, то його розгляне президент Володимир Зеленський.

Відповідна петиція №22/146438-еп оприлюднена на сайті глави держави.

Віддати свій голос на підтримку такої "важливої" ініціативи можна протягом ще наступних 76 днів. З дня її публікації-4 червня - "за" петицію проголосували 19388 осіб. Для того, щоб вона потрапила на розгляд до президента ще необхідно зібрати 5612 голосів.

За словами автора петиції, львівського письменника і музиканта Тараса Сіромського, більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність, а в Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженнями, що він порушує свободу слова.

Крім того, він вважає, що цей закон не має ніякого сенсу, тому що всі, хто хоче легально зніматися в порно, може виїхати за кордон та підіймати економіку іншим державам. В результаті він лише шкодить економіці та правам людини в Україні, а суди за його порушення нагадують Середньовіччя.

У ЗМІ час від часу з'являються новина про те, що українська поліція Місяця стежить за дівчатами, які продають "нюдси", і навіть купує такі фото, щоб знайти склад злочину, здавалося б, в невинному занятті.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні закликають легалізувати порно і еротику, таким чином припинивши практику "полювання" на вебкам-моделей, які продають відвертий контент в Інтернеті.

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