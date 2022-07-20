Українці дуже активно кинулися підтримувати петицію про легалізацію еротики та порно. Якщо документ набере 25 тисяч голосів, то його розгляне президент Володимир Зеленський.
Відповідна петиція №22/146438-еп оприлюднена на сайті глави держави.
Віддати свій голос на підтримку такої "важливої" ініціативи можна протягом ще наступних 76 днів. З дня її публікації-4 червня - "за" петицію проголосували 19388 осіб. Для того, щоб вона потрапила на розгляд до президента ще необхідно зібрати 5612 голосів.
За словами автора петиції, львівського письменника і музиканта Тараса Сіромського, більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність, а в Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженнями, що він порушує свободу слова.
Крім того, він вважає, що цей закон не має ніякого сенсу, тому що всі, хто хоче легально зніматися в порно, може виїхати за кордон та підіймати економіку іншим державам. В результаті він лише шкодить економіці та правам людини в Україні, а суди за його порушення нагадують Середньовіччя.
У ЗМІ час від часу з'являються новина про те, що українська поліція Місяця стежить за дівчатами, які продають "нюдси", і навіть купує такі фото, щоб знайти склад злочину, здавалося б, в невинному занятті.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні закликають легалізувати порно і еротику, таким чином припинивши практику "полювання" на вебкам-моделей, які продають відвертий контент в Інтернеті.