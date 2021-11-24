Учасники акції виступають проти обов’язкової вакцинації представників певних професій.

Під Верховною Радою зібралося декілька сотень противників обов’язкової вакцинації. У звязку з цим в центрі міста обмежено рух транспорту на низці вулиць.

Як передає кореспондент УНІАН, вони виступають за звільнення львівського активіста Остапа Стахіва, якого звинувачують у замаху на повалення конституційного ладу в Україні. Також учасники акції виступають проти обов’язкової вакцинації представників певних професій.

Читайте також"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G": блогер Процишин висміяв антивакцинаторів (відео)

В урядовому кварталі багато правоохоронців. Поліцейські та нацгвардійці чергують на всіх прилеглих до вул. Грушевського вулицях в урядовому кварталі.

"У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у столиці обмежать рух", - йдеться в повідомленні у Telegram-каналі МВС України.

Так, рух обмежено на вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі); Європейській площі; вулиці Хрещатик; бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською); вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Вас також можуть зацікавити новини

Автори: Дмитро Хилюк, Світлана Закелова