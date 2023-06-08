Він емоційно зазначив, що це підло так ставитись до рятувальників, які ризикують життям.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про перші "негативні дзвіночки". Він зазначив, що деякі люди відмовляються евакуюватися і сприймають рятувальників як службу доставки продуктів.

"Люди, які відмовились від евакуації і залишились у затоплених районах і почувають себе комфортно настільки, що почали сприймати серйозну рятувальну операцію з великим ризиком для життя всіх задіяних осіб як типову службу доставки продуктів", - повідомив чиновник у Telegram-каналі.

При цьому наголосив, що так не можна чинити, бо це "дуже підло", оскільки рятувальники не зобов’язані підвозити їжу.

"Хочете їсти, то сідайте в човни і виїжджайте у безпечне місце, де ви отримаєте соціальні виплати, будете в теплі, зі світлом і нагодовані", – підкреслив Прокудін.

Він подякував всім волонтерам і рятувальникам за допомогу.

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Хлинув великий потік води і затопив десятки населених пунктів Херсонської областей, є підтоплення і в Миколаївській області. Організовано на деокупованій частині Херсонщини рятувальну операцію

Російські окупанти не тільки підірвали дамбу, але й обстрілюють місця, де збираються врятовані від затоплення люди .

В МВС повідомили, що через обстріл Херсонщини, де відбуваються евакуаційні заходи, отримали поранення дев'ять осіб - шість цивільних, один поліцейський та два співробітника ДСНС. Загиблих немає, потерпілим надається медична допомога.

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