Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про перші "негативні дзвіночки". Він зазначив, що деякі люди відмовляються евакуюватися і сприймають рятувальників як службу доставки продуктів.
"Люди, які відмовились від евакуації і залишились у затоплених районах і почувають себе комфортно настільки, що почали сприймати серйозну рятувальну операцію з великим ризиком для життя всіх задіяних осіб як типову службу доставки продуктів", - повідомив чиновник у Telegram-каналі.
При цьому наголосив, що так не можна чинити, бо це "дуже підло", оскільки рятувальники не зобов’язані підвозити їжу.
"Хочете їсти, то сідайте в човни і виїжджайте у безпечне місце, де ви отримаєте соціальні виплати, будете в теплі, зі світлом і нагодовані", – підкреслив Прокудін.
Він подякував всім волонтерам і рятувальникам за допомогу.
Підрив Каховської ГЕС - головні новини
У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Хлинув великий потік води і затопив десятки населених пунктів Херсонської областей, є підтоплення і в Миколаївській області. Організовано на деокупованій частині Херсонщини рятувальну операцію
Російські окупанти не тільки підірвали дамбу, але й обстрілюють місця, де збираються врятовані від затоплення люди .
В МВС повідомили, що через обстріл Херсонщини, де відбуваються евакуаційні заходи, отримали поранення дев'ять осіб - шість цивільних, один поліцейський та два співробітника ДСНС. Загиблих немає, потерпілим надається медична допомога.