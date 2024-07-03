Кабмін дозволив подавати заяву про намір отримати кредит до фінансової установи в електронній формі.

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW). Про це йдеться у постанові Кабміну №771 від 2 липня 2024 року.

Зазначається, що відтепер заява про намір отримати кредит до фінансової установи подається в електронній формі на порталі "Дія". Заявник має пройти автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити його особу.

У заяві про намір отримати кредит треба вказати наступні дані:

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прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;

дату народження та стать заявника;

серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та членів його сім’ї;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі заявника та членів його сім’ї (за наявності);

регіон, в якому заявник бажає отримати кредит;

кількість членів сім’ї;

відомості про сімейний стан заявника;

підтвердження факту взяття заявника та членів його сім’ї на облік ВПО;

підтвердження факту наявності офіційних доходів заявника протягом 6 місяців, що передують даті подання заяви;

підтвердження факту відсутності у власності заявника та членів його сім’ї житлової нерухомості (крім житлової нерухомості, що розташована на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях);

відмітку про відсутність фактів отримання заявником або членами його сім’ї у повнолітньому віці за рахунок бюджетних коштів державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла;

контактні дані заявника (адреса електронної пошти, номер телефону).

Допомога внутрішньо переміщених осіб

У 2023 році на реалізацію житлового кредитування для ВПО міжнародні донори надали Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро. За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом.

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