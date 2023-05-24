З 2021 року ВПО отримали 650 житлових кредитів на 892 млн грн.

У 2023 році на реалізацію житлового кредитування для ВПО міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро.

Про це повідомила прес-служба Мінереінтеграції за результатами зустрічі віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук з представниками Держмолодьжитла й Офісу Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні, які з 2021 року реалізують в Україні доступну програму кредитування житла для внутрішньо переміщених осіб.

"Упродовж цього періоду понад 650 переселенців отримали кредит (зі ставкою 3% річних) на загальну суму 892,6 млн грн. Цю грантову програму реалізує Держмолодьжитло за фінансування уряду Німеччини через Кредитну установу KfW", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У 2023 році на реалізацію житлового кредитування для ВПО міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 млн євро.

"Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом. Дякую всім причетним, що допомагаєте людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Своєю чергою сприятимемо залученню до грантової програми інших міжнародних донорів" – сказала Верещук.

Допомога під час війни

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої всі громадяни України, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла.

Станом на 17 травня 2023 року найбільше заяв за програмою "єВідновлення" для отримання від держави до 200 тисяч гривень на відбудову пошкодженого внаслідок війни житла подали жителі Харківської (3 тис. 554 заяви), Київської (2 тис. 852), Миколаївської (870), Донецької (688) та Херсонської (649) областей. Понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% – приватного будинку та менше 1% – інших житлових приміщень.

Станом на 17 травня 2023 року уряд виділив для населення 4,4 мільярда гривень. Громадяни подали понад 10 тис. заявок на отримання виплат для відновлення житла.

Вас також можуть зацікавити новини: