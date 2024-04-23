Жителям і гостям Києва рекомендують утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки.

У Києві цього року не планують відкривати пляжний сезон. Про це зазначає Київська міська державна адміністрація.

В повідомленні сказано, що на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалено рішення про те, щоб у Києві не відкривати пляжний сезон, враховуючи дію воєнного стану.

"Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги", - сказано в повідомленні.

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При цьому зазначається, що, відповідно до чинних вимог, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку. Йдеться про обслуговування інженерних мереж, прибирання і санітарна обробка територій, зокрема, проти комах.

В КМДА нагадали, що із введенням воєнного стану в усіх регіонах України з міркувань безпеки діють обмеження, встановлені місцевими військовими держадміністраціями. Зокрема, заборонено відвідування лісів та навігація певних плавзасобів на водних об’єктах, обмежено чи забороно відвідування окремих туристичних маршрутів і об’єктів.

Пляжний сезон у Києві

УКиєві ще на початку квітня було неофіційно відкрито пляжний сезон. Зокрема, 10 квітня в столиці була безвітряна та дуже тепла погода, стовпчики термометрів досягли позначки +26 градусів. В той день на одному зі столичних пляжів - на муніципальному "Венеція" люди неофіційно розпочали пляжний сезон. Там були відпочивальники, які засмагали, а дехто й купався.

В той день, за даними Українського гідрометцентру, температура води у Дніпрі становила 12 градусів.

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