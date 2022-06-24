Олександр Хорунжий зазначив, що всього визначено 240 місць для масового відпочинку біля водойм.

Пляжний сезон у семи областях України починати не рекомендовано. Це може небезпечно для здоров'я і життя відпочивальників.

Про це повідомив прес-офіцер державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ході брифінгу.

За його словами, всього в Україні місцева влада визначила 240 місць для масового відпочинку на водних об'єктах, з них 194 маю пляжі у власності.

При цьому він вказав, що рятувальники не рекомендують починати купальний сезон в семи областях України, які знаходяться під постійними обстрілами або в тимчасовій окупації, - Київська, Сумська, Донецька, Чернігівська, Одеська, Харківська та Миколаївська області.

"Величезна кількість боєприпасів є не тільки на суші, а й на водних об'єктах", - пояснив Хорунжий.

Крім того, він вказав, що в областях, де відкрили купальний сезон, українці повинні купатися можна тільки в тих місцях, які визначила місцева влада, тому що вони очищені від небезпечних предметів і обладнані рятувальними постами.

Як раніше повідомляв УНІАН, Голова МВС Денис Монастирський попередив, що через наявність вибухових пристроїв купатися у більшості водойм у Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях, а також у Чорному морі небезпечно.

Так, 11 червня на одному з пляжів Одеської області чоловік разом з сім'єю проігнорував заборону на відвідування пляжів через мінування, помер внаслідок вибуху міни. Момент вибуху на пляжі в Одеській області, під час якого загинув відпочивальник, потрапив на відео.

Крім того, в Сумській області водолази виявили в річці Сейм переносний зенітно-ракетний комплекс "Голка", призначений для ураження вертольотів і літаків.

23 червня Київська міська військова адміністрація оприлюднила перелік пляжів міста і зон відпочинку біля води, які були обстежені фахівцями на відсутність вибухонебезпечних предметів і є безпечними для відвідування.

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