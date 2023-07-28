Жінка влаштувала чоловікові вимушений "аперкот" під час бійки на пляжі.

Мер радника тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко показав, як у пляжний сезон росіянка перетворилася на "халка" і ледь не розірвала чоловіка під час бійки. Раніше він також повідомив про криваве вбивство окупантів в одній з багатоповерхівок міста.

Конфлікт стався між двома компаніями відпочиваючих чоловіків та жінок. Зав'язалася бійка, в якій результат сутички вирішила "потужна" росіянка: вона розійшлася не на жарт і влаштувала одному з чоловіків вимушений "аперкот". Відповідний ролик чиновник опублікував в Telegram.

У кадрі чути сміх та коментарі очевидців події: "Та зараз (вона - УНІАН) йому ще по яйцях дасть", - заявила одна з жінок.

Її смішками підтримав чоловік, заявивши, що "россяінка-халк" - "молодець".

У Білій Церкві сталася потужна бійка через російську музику

Нагадаємо, 23 липня потужною Бійкою на Київщині відзначилися українці, які посварилися через музику російських виконавців.

Так, у Білій Церкві водій "Mercedes" занадто гучною слухав "творчість" країни-агресора пізно вночі. Це не сподобалося місцевим мешканцям масиву Таращанський: сталася бійка, після якої кілька людей звернулися за медичною допомогою.

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