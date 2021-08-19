Найбільш поширене порушення – ненадання правдивої інформації про продукцію або продавця.

Найчастіше українці скаржаться на якість придбаної побутової техніки, одягу та послуг ЖКГ, а найбільше порушень стосуються відсутності правдивої інформації про продукцію або продавця.

Про це повідомила голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька на своїй сторінці в Facebook.

"У сфері торгівлі найбільше скаржаться після придбання побутової техніки, телефонів, одягу та взуття. У сфері послуг серед лідерів за скаргами – житлово-комунальні послуги та здійснення гарантійного ремонту", – написала Магалецька.

Вона зазначила, що майже дві третини всіх порушень стосуються відсутності необхідної, доступної, правдивої та своєчасної інформації про продукцію або продавця.

Читайте такожНові графи в платіжках: українцям розповіли чи законні нарахування та що з ними робитиКрім того, українці часто скаржаться на порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи чи надання послуги, порушення прав споживачів і реалізацію прострочених товарів.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні знайшли небезпечний турецький м'який сир. Відзначається, що в продукті виявили шкідливу добавку-стабілізатор. М'який сир вироблений в Туреччині та експортувався в Україну з Польщі.

Автор: Ганна Нагорна