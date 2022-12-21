Захист суверенітету і територіальної цілісності України – не єдине завдання, яке бачать в ОП.

Україна повинна не тільки перемогти Росію у війні, а й покарати російських військових злочинців, а також позбавити РФ можливості далі залякувати сусідів. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі телеканалу "Freedom".

На думку радника, шанси Росії переламати хід війни на свою користь "ілюзорні з точки зору логіки" і загального ходу війни. В цілому, Росія воює архаїчно, тобто кількістю, вважає Подоляк.

Він підкреслив, що після 300 днів війни для України стало принциповим закінчити війну тільки перемогою.

"Інших варіантів для нас не існує, якщо ми хочемо зберегти державу Україна на карті світу", – говорить Подоляк.

Ще одним завданням України за підсумками війни він назвав покарання російських військових злочинців, які встигли повоювати в багатьох країнах світу і скоїли там численні військові злочини.

Тим часом у самої Росії, на думку Подоляка, теж немає іншого вибору, окрім як йти до кінця. Радник зазначив, що всі останні десятиліття Кремль намагався грати на залякуванні опонентів і продавати світові репутацію "бійтеся нас".

"Зараз ця репутація повністю обнулена. І якщо вони програють, то всі їхні технології впливу на інші країни... тоді закінчиться ера страшної пострадянської Росії. Тоді вони будуть перебувати в числі третьорозрядних країн", – вважає Подоляк.

Росія спробує переломити хід війни

У найближчі місяці російська армія спробує провести новий масштабний наступ в Україні, щоб повернути собі стратегічну ініціативу, вважає секретар РНБО Олексій Данилов.

У цей контекст укладаються плани російського Міноборони, яке має намір довести чисельність Збройних сил РФ до 1,5 мільйонів чоловік.

Крім того, Кремль продовжує підтримувати атмосферу напруженості, періодично нагадуючи світові про свою ядерну зброю. Так, у середу, 21 грудня, Путін заявив про плани щодо розвитку ядерної тріади, як "гарантії збереження суверенітету" РФ.

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