Представники України та Туреччини підписали меморандум щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру.

Біля Василькова Київської області буде створено центр для обслуговування і модернізації турецьких безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

Як повідомляється на сайті президента України, у присутності глави держави Володимира Зеленського було підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

Так, з української сторони документ підписав міністр оборони Андрій Таран, з турецької – генеральний директор компанії Bayraktar Халук Байрактар.

"Ми чекали на цей момент дуже довго. Це важлива подія для нас", – наголосив Зеленський.

Читайте такожУ Кремлі перед зустріччю Путіна та Ердогана висловилися про співпрацю України й ТуреччиниГлава держави висловив подяку від себе особисто та від українського народу президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку реалізації цього проекту.

Згідно з документом, Bayraktar побудує на землях поблизу Василькова, що належать Міноборони України, центр з обслуговування, поточного ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів компанії. Також у центрі здійснюватиметься навчання й підготовка персоналу, який працюватиме з цими безпілотниками. Як планується, згодом в Україні буде споруджено та працюватиме низка таких центрів.

За інформацією Міноборони, наступним етапом буде налагодження українсько-турецького виробництва БПЛА. Bayraktar планує інвестувати власні кошти у будівництво в Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працюватимуть українські фахівці. Це створить нові робочі місця та забезпечить надходження до державного бюджету.

Нагадаємо, Україна у 2019 році отримала турецькі безпілотники. Збройні сили нашої країни використовують турецькі бойові дрони Bayraktar.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що в Україні з'явиться завод з виробництва безпілотників Bayraktar.

Автор: Віталій Саєнко