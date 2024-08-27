Востаннє вона листувалася із загиблою за два дні до трагедії.

Подруга та колега Ірини Фаріон Оксана Микитюк розповіла, що під час останніх зустрічей з мовознавицею вони ходили на шопінг та каву і ніщо не віщувало біди. Про це вона заявила в інтерв’ю OBOZ.UA.

"9 липня, за 10 днів до трагедії, вона несподівано запропонувала сходити до крамниці, щоб привітати мене з днем народження. І ми пішли дивитися суконки. Було дуже весело, сміялися, приміряючи обновки. Вона тоді мені подарувала не сукню, а цілий костюм. І сказала, що я маю його одягти на дуже важливу подію, але з особистих міркувань, я не можу про це зараз розповісти більше… А через два дні, 11 липня, ми знову пішли на каву, й Ірина принесла мені дві банки меду: "Хочу ще тобі подарувати меду, щоб життя було медовим…". Оце, власне, і була наша остання зустріч. Можливо, хлопець, якого підозрюють у її вбивстві (у скоєнні резонансного злочину підозрюють 18-річного В’ячеслава Зінченка з Дніпра - УНІАН), того дня йшов за нами, але ми нічого не бачили", - поділилася жінка.

За словами Микитюк, потім вона не турбувала Фаріон, адже знала, що вони з донькою та внуками збираються на море.

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"Останнє наше листування було 17 липня. Ірина збирала донати для військових і написала, що за мій підручник "Сучасна українська мова: самобутність, система, норма" хтось переказав дві з половиною тисячі гривень (його мали вручити як подарунок за допомогу). Я їй відповіла: "Боже, це ж прекрасно!". От на цій науковій ноті наше листування закінчилося", - згадує вона.

Жінка також зазначає, що не відчувала тоді небезпеку стосовно Фаріон, а навпаки бачила у ній неймовірний позитив і величезні життєві перспективи.

"Останнім часом з нею було вкрай складно пройтися Львовом. Постійно хтось хотів фотографуватися, щось запитати, розповісти. Неможливо описати, до якої міри вона отримувала велетенський позитив від людей. Тому те, що сталося, це просто горе, яке не описати ніякими словами… Зараз Софійка все робить для увічнення пам’яті про Ірину, а я їй намагаюся допомагати", - сказала подруга загиблої.

Окрім того, жінка розповіла, що колишній чоловік Фаріон – дуже позитивна людина.

"Свого часу вони розлучилися, не зійшлися в якихось речах, проте Ірина завжди дуже добре про нього відгукувалася. І попри те, що були розлучені, вони зберігали гарні стосунки. Однак сталася така ситуація, що коли Остап пішов на війну, контакти якось загубилися. Ірина постійно казала: "Треба з'ясувати, де він, в якій бригаді, що там". Але потім, на превелике щастя, Остап сам зателефонував до Софійки, коли прийшов у відпустку. Тоді вони втрьох і зустрілися. Це сталося за три тижні до загибелі Ірини", - поділилася Микитюк.

Вбивство Ірини Фаріон – подробиці

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави. Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення. Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає.

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