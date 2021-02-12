Нова діяльність багатьом замінює тренування в спортзалі.

У Львові через снігопад, який накрив місто, з'явився новий вид "бізнесу" - розкопування автомобілів за гроші.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Місцеві жителі розповідають, що такі послуги коштують від 180 до 250 гривень залежно від складності.

"Робота виснажлива, але всі займаємося спортом і при цьому допомагаємо місту. Ще 3 дні такого снігу, можливо, збільшимо свою цінову політику", - пояснюють"бізнесмени".

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В середньому на одну машину йде 45 хвилин.

Це заняття, жартують львів'яни, замінює добре тренування. Своєю чергою тренер з десятирічним стажем Олена Некрасова радить перед роботою розминку, а далі - працювати інтенсивно, але з перервами.

Багато городян змушені самостійно відкопувати власні авто. Цей процес вони вже прозвали "Лопата-фест".

Детальніше - в сюжеті:

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Автор: Юрій Годован