Опади посилюються: у Львові випав майже метр снігу
Негода продовжує вирувати в Україні.
Станом на сьогодні, 12 лютого, 06:00, опади посилились практично по всій території України з інтенсивним накопиченням снігу у західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах з випаданням дощу.
Про це повідомляє Укравтодор.
На вихідні в Україні поступово припиняться опади та посиляться морози
"Від початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській - до 90 см, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівський, Сумській областях (15 - 20 см)", - йдеться у повідомленні.
У Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях спостерігався дощ при температурі 0°...+9°.
Прогноз погоди в Україні на 12 лютого: дані Погоди УНІАН
У п'ятницю, 12 лютого, на всій території України очікуються опади. Більшість областей засипле снігом. Дощі очікуються тільки на сході і в Криму. Температура вночі впаде до -16°, а температурний максимум вдень досягне +9°.
У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -14°, вдень -11°.
У Львові в п'ятницю буде сніг, вночі -14°, вдень -9°.
- Вінниця-12°... -14°
- Дніпро+5°... -12°
- Донецьк+10°... -11°
- Житомир-12°... -13°
- Запоріжжя+6°... -12°
- Івано-Франківськ-11°... -13°
- Київ-10°... -14°
- Кропивницький-7°... -14°
- Луганськ+12°... -8°
- Луцьк-11°... -14°
- Львів-10°... -14°
- Миколаїв-5°... -10°
- Одеса-6°... -11°
- Полтава+4°... -13°
- Рівне-12°... -15°
- Сімферополь+9°... -10°
- Суми+3°... -15°
- Тернопіль-13°... -15°
- Харків+5°... -12°
- Херсон-2°... -10°
- Хмельницький-12°... -14°
- Черкаси-9°... -16°
- Чернігів-9°... -13°
- Чернівці-10°... -12°