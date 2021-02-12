Опади посилюються: у Львові випав майже метр снігу

Негода продовжує вирувати в Україні.

Львів засипало снігом / фото УНІАН

Станом на сьогодні, 12 лютого, 06:00, опади посилились практично по всій території України з інтенсивним накопиченням снігу у західних, північних, центральних областях, в окремих регіонах з випаданням дощу.

Про це повідомляє Укравтодор.

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"Від початку дії циклону найбільше снігу випало у Львівській - до 90 см, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівський, Сумській областях (15 - 20 см)", - йдеться у повідомленні.

У Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях спостерігався дощ при температурі 0°...+9°.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого: дані Погоди УНІАН

У п'ятницю, 12 лютого, на всій території України очікуються опади. Більшість областей засипле снігом. Дощі очікуються тільки на сході і в Криму. Температура вночі впаде до -16°, а температурний максимум вдень досягне +9°.

У Києві буде сніжно, температура повітря вночі -14°, вдень -11°.

У Львові в п'ятницю буде сніг, вночі -14°, вдень -9°.