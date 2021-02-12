11 і 12 лютого школи та садочки через негоду були зачинені.

У Києві із 15 лютого всі школи та садочки відновлюють роботу у звичайному режимі.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на в. о. першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

«Комунальні служби підготували будівлі садочків та шкіл і перевірили, в першу чергу, на підключення тепла, бо за прогнозами температура вдень має впасти подекуди до мінус 15. Ми стежимо за ситуацією і в разі потреби будемо приймати оперативні рішення, але зараз жодних пересторог немає, і абсолютно всі заклади освіти відчинять свої двері в понеділок», - заявив він.

Мондриївський також подякував батькам, які залишилися зі своїми дітьми вдома, та їх роботодавцям, які з розумінням поставились до ситуації і не стали зменшувати розмір оплати праці своїм підлеглим, що вимушено залишились вдома.

Ввечері 10 лютого КМДА ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл і садочків Києва через негоду 11 і 12 лютого. Чиновники пояснили, що хочуть таким чином розвантажити трафік транспорту на дорогах, які протягом останнього тижня потерпають від надмірних зимових опадів.

Погода в Києві

З початку тижня столиця, як й решта міст України, страждає від снігопадів. Опади стали причинами низки ДТП, заторів і травм містян. Ситуація з розчищенням вулиць теж залишається невтішною.

12 лютого в Києві спостерігається невеликий сніг та морозяна погода.

З 20 лютого синоптики прогнозують значне погіршення погоди з низькою температурою, хурделицями. Така ситуація може, за деякими даними, тривати до середини весни.

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Автор: Юлія Янкевич