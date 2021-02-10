Навчання тимчасово переведуть на дистанційну форму.

Столичні садочки та школи 11 і 12 лютого зачиняють через збільшення опадів найближчими днями.

Про це йдеться у повідомленні КМДА у Facebook.

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«Столична влада звернулася до керівників компаній та установ поставитись із розумінням до цієї ситуації та врахувати батькам школярів вимушену відсутність на робочому місці як дистанційну роботу», – інформує прес-служба адміністрації.

У КМДА пояснили рішення спробою розвантажити транспортні шляхи на період густих снігопадів, «щоб дорожники могли безперешкодно прибирати сніг».

«Тільки в столиці на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми – майже 500 тисяч осіб. А це й логістика до місць навчання та роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста. Тому припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автошляхів», – цитує прес-служба слова виконувача обов’язків першого заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського.

Навчання тимчасово переведуть на дистанційну форму.

Погода в Києві

Третій день поспіль столицю України засипає снігом. Через неприбрані автошляхи утворюються великі затори, а громадський транспорт працює на виснаження.

Тільки за перші кілька днів у Києві випало 30 см опадів. За добу комунальники перетопили близько 500 т снігу.

11 лютого синоптики прогнозують посилення снігопадів. Громадян закликають за можливості не покидати дім і працювати з дому.

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Автор: УНІАН