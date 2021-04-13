Як зазначив мер Львова Андрій Садовий, упродовж наступних днів у місті спостерігатимуть за динамікою захворювання та госпіталізацій.

У Львові розглядали можливість часткового послаблення карантину. Зокрема, у місті хотіли відновити очне навчання для учнів молодших класів. Проте показники захворюваності на коронавірус поки не дозволяють цього зробити.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, у Львові 12 квітня коронавірус виявили у 504 містян. Кількість нових хворих за добу дещо зменшилась, порівнюючи з попереднім періодом, проте досі залишається на високому рівні.

Ще вчора у Львові розглядали можливість послаблення карантину. Зокрема, планували відновити очне навчання для школярів молодших класів та роботу ринків. За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, після аналізу ситуації з коронавірусом у Львові рішення про послаблення карантинних обмежень відклали.

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"Ми розглядали питання можливого послаблення карантину, однак станом на сьогодні показники захворюваності цього не дозволяють, тому ми до цього питання повернемось у четвер", – зазначив посадовець.

Як зазначив мер Львова Андрій Садовий у Telegram, упродовж наступних днів у місті спостерігатимуть за динамікою захворювання та госпіталізацій.

"Якщо кількість зменшиться або принаймні не зростатиме, то в четвер розглянемо можливість відновлення роботи промислових ринків, літніх терас та офлайн навчання у початковій школі", – зазначив міський голова.

У Львові триває вакцинація проти коронавірусу

За словами Москаленка, на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу проговорили наступні етапи вакцинації у Львові.

"Перш за все, ми обговорили можливі локації для проведення масової вакцинації у кожному районі міста. Також проговорили перебіг вакцинації цього тижня на великих комунальних підприємствах: відпрацювання окремої логістики, окремих списків охочих тощо", – додав заступник мера.

На засіданні також узгодили категорії людей, яким наступними проводитимуть щеплення. Зокрема, за словами посадовця, вакцинуватимуть працівники ринків, супермаркетів, великих підприємств, закладів харчування, банків, пошти тощо.

"Окрім того, ми розглянули етапи вакцинації новою вакциною CoronaVac, яку мають незабаром привезти до Львова. Відтак, згідно з рекомендаціями Віктора Ляшка, формуємо списки осіб та розпрацьовуємо логістику вакцинування спортсменів, маломобільних груп населення", – підсумував Москаленко.

Коронавірус у Львові: що відомо

Станом на 13 квітня в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 1093 пацієнти з пневмоніями. З них 1052 людини – хворі на коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 27 людей – підключені до апаратів ШВЛ.

З 25 березня Львівщина перейшла у "червону зону". Тож в області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки. Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові вирішили продовжити локдаун до 19 квітня.

Зазначимо, у Львові в рамках локдауну закриті музеї, театри, ТРЦ та інші розважальні заклади, кафе і ресторани працюють лише на винос або на доставку, транспорт працює в режимі спецперевозок, школи переведені на дистанційне навчання, всі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють.

Карантин у Львові: думка експертів

Як зазначив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, ситуація з коронавірусною інфекцією на Львівщині досі залишається напруженою. На лікарняні ліжка продовжують потрапляти люди молодого віку без супутніх захворювань, а завантаженість лікарень – на досить високому рівні. Тож про послаблення карантинних обмежень чи вихід Львівщини з «червоної зони» поки не йдеться. За словами посадовця, ситуація в області залишається достатньо напруженою, але абсолютно контрольованою.

«Ми надалі констатуємо факт, що за медичною допомогою звертаються та потребують госпіталізації пацієнти достатньо молодого віку – від 35 років та старші, які абсолютно без супутніх патологій. Вони мають перебіг коронавірусної хвороби середнього ступеня тяжкості, а також присутні важкі пневмонії», – каже Орест Чемерис, передає Львівський портал.

Він відзначає, що Львівщина поки має достатньо високі показники по захворюваності на коронавірус. Посадовець стверджує, що область поки не готова виходити з «червоної зони».

«Львівщина за трьома показниками увійшла до «червоної зони». Зараз за усіма цими показниками ми – на достатньо високому рівні. Зауважу, що рішення про послаблення карантину приймає лише державна комісія ТЕБ і НС. Зараз динаміка є стабільною, але говорити про те, що захворюваність йде на спад і найближчим часом ми вийдемо з «червоної зони», точно не приходиться», – додав Орест Чемерис.

Додамо, що рішення щодо скасування «червоного» рівня ухвалюється у разі досягнення регіоном зниження показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.

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Автор: Вікторія Гордієнко