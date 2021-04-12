Міський голова Львова розповів, що завтра у Львові мають прийняти рішення щодо можливості послаблення карантину для ринків та учнів 1-4 класів. Адже локдаун дав бажані результати.

Мер Львова Андрій Садовий заявив про ефективність локдауну. У місті хочуть зробити певні послаблення карантину.

Про це він заявив в ефірі "Люкс FM", повідомляє прес-служба міської ради.

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Разом з тим, віно повідомив, що падіння темпів захворюваності на COVID-19 поки не спостерігається, в міських лікарнях 1144 хворих. Водночас, Садовий повідомив, що локдаун дає результати.

"Ми дуже хочемо зробити певні послаблення карантину, тому сьогодні будемо консультуватись з МОЗ, адже ми перебуваємо в "червоній зоні", і є певні державні норми, що може працювати, а що ні", - повідомив він.

За його словами, хочуть ухвалити рішення про послаблення карантину щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів, але фінальне рішення буде завтра.

Карантин у Львові: що відомо

У Львові запровадили жорсткий карантин з 19 березня. Таке рішення було ухвалене через критичну ситуацію з коронавірусом. Терміни дій локдауну вже кілька разів продовжували.

Зазначимо, у Львові в рамках локдауну закриті музеї, театри, ТРЦ та інші розважальні заклади, кафе і ресторани працюють лише на винос або на доставку, транспорт працює в режимі спецперевезень, школи переведені на дистанційне навчання, всі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють.

Станом на ранок 12 квітня у Львові та на Львівщині підтверджено 117739 випадків інфікування коронавірусом, з них 2872 – летальні. За минулу добу лабораторні центри провели 1318 ПЛР-тестів. Відтак, 590 – позитивні, серед них львів’ян – 410.

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Автор: Вікторія Гордієнко