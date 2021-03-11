Під час Революції Гідності в Будинку профспілок згоріли люди / фото УНІАН
У Будинку профспілок, на Майдані Незалежності в Києві, де під час Революції Гідності згоріли люди, відкрили покерний клуб.
Про відкриття клуб спортивного покеру Full House повідомляється на його сторінці в Facebook.
Згідно з повідомленням, з четверга, 11 березня, у Full House Khreschatyk почнуться тестові турніри.
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Передісторія відкриття покерного клубу в Будинку профспілок:
- 28 січня журналісти «Слідство.Info» повідомили, що у Будинку профспілок на Майдані, який був штабом Революції гідності і де під час пожежі загинули двоє людей, планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів.
- Представники ЗМІ зафіксували, що цей клуб має ознаки підпільного казино, де гратимуть на гроші. Водночас Федерація профспілок зазначала, що відкриття розважальних закладів у Будинку профспілок є недоцільним.
- За даними розслідувачів, підвальне приміщення площею близько тисячі квадратів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора роки тому. Судячи із держреєстру нерухомості, ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди розрахований на 10 років.
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Інші скандали навколо Будинку профспілок
- Скандали навколо Будинку профспілок
- У часи Майдану Будинок профспілок був штабом майданівців. У найгарячіші дні революції там трапилася пожежа, яка забрала життя людей. Так ця будівля стала символом Революції Гідності.
- 21 листопада 2018 року ввечері в Києві у відновленому після пожежі під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку профспілок відкрився ресторан швидкого харчування мережі KFC.
- Це викликало обурення громадян і протести біля закладу. Після того, як активісти запалили піротехніку і розписали стіни ресторану, поліція почала затримувати протестувальників. Під час затримань застосовувався сльозогінний газ і засоби фізичного впливу. Також правоохоронці перекривали вихід з метро.
- Ресторан швидкого харчування KFC у Будинку профспілок після цього оголосив, що тимчасово припиняє роботу.
- В Будинку профспілок також відкривали кафе «Каратєль» та L'kafa, але усі вони закрилися після акцій протесту і великих скандалів.
- Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади у цій будівлі - велика помилка.
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