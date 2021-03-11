З сьогоднішнього дня в Full House Khreschatyk почнуться тестові турніри з покеру.

У Будинку профспілок, на Майдані Незалежності в Києві, де під час Революції Гідності згоріли люди, відкрили покерний клуб.

Про відкриття клуб спортивного покеру Full House повідомляється на його сторінці в Facebook.

Згідно з повідомленням, з четверга, 11 березня, у Full House Khreschatyk почнуться тестові турніри.

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Передісторія відкриття покерного клубу в Будинку профспілок:

28 січня журналісти «Слідство.Info» повідомили, що у Будинку профспілок на Майдані, який був штабом Революції гідності і де під час пожежі загинули двоє людей, планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів.

Представники ЗМІ зафіксували, що цей клуб має ознаки підпільного казино, де гратимуть на гроші. Водночас Федерація профспілок зазначала, що відкриття розважальних закладів у Будинку профспілок є недоцільним.

За даними розслідувачів, підвальне приміщення площею близько тисячі квадратів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора роки тому. Судячи із держреєстру нерухомості, ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди розрахований на 10 років.

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Інші скандали навколо Будинку профспілок

Скандали навколо Будинку профспілок

У часи Майдану Будинок профспілок був штабом майданівців. У найгарячіші дні революції там трапилася пожежа, яка забрала життя людей. Так ця будівля стала символом Революції Гідності.

21 листопада 2018 року ввечері в Києві у відновленому після пожежі під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку профспілок відкрився ресторан швидкого харчування мережі KFC.

Це викликало обурення громадян і протести біля закладу. Після того, як активісти запалили піротехніку і розписали стіни ресторану, поліція почала затримувати протестувальників. Під час затримань застосовувався сльозогінний газ і засоби фізичного впливу. Також правоохоронці перекривали вихід з метро.

Ресторан швидкого харчування KFC у Будинку профспілок після цього оголосив, що тимчасово припиняє роботу.

В Будинку профспілок також відкривали кафе «Каратєль» та L'kafa, але усі вони закрилися після акцій протесту і великих скандалів.

Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади у цій будівлі - велика помилка.

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Автор: Денис Прядко