Жіночий рух "За майбутнє" планує вийти з цією проблемою на національний рівень.

Завдяки ініціативі Жіночого руху «За майбутнє» поліція Миколаївської області здійснить перегляд усіх справ, що стосуються насильства та катувань відносно жінок.

Читайте такожЖіночий рух "За майбутнє" вимагає від влади захистити педагогів від коронавірусуПро це повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook лідерка громадського об’єднання Ірина Суслова.

За її словами, для руху приводом звернутися до поліції з цією пропозицією стала історія жительки Миколаївської області Світлани Гезерманс. Вона багато років потерпала від знущань та побоїв з боку свого чоловіка-іноземця і самостійно вирішити цю проблему була не в змозі.

«Жінка терпіла ці знущання заради їхнього сина. Але навіть після розлучення чоловік переслідує її та вимагає зустрічей з сином, який, до слова був свідком усіх цих родинних жахів… Станом на зараз сімейному тирану вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину за статтею №127 – «катування», - повідомила лідерка Жіночого руху «За майбутнє».

За словами Ірини Суслової, справу взяв на особистий контроль начальник ГУНП у Миколаївській області Сергій Шайхет.

«Ми з великою увагу поставились до звернення Жіночого руху стосовно цього провадження – і чоловікові вже оголошено про підозру у катуванні. Я ініціював перевірку усіх справ, що стосуються злочинів проти жінок, зокрема і сімейного насилля. Якщо ми виявимо якісь незавершені розслідування чи надто розтягнуті у часі – вони будуть негайно прискорені», - зазначив Сергій Шайхет.

Своєю чергою Ірина Суслова повідомила, що зважаючи на велику кількість аналогічних прохань про допомогу, що надходять від жінок на адресу громадського об’єднання, Жіночий рух буде виходити з цією проблемою на національний рівень. Зокрема, незабаром буде ініційовано зустріч з керівництвом МВС України з цього питання.

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Автор: УНІАН