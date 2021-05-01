Поліція склала адміністративний протокол на чоловіка, який використав нацистське вітання під час маршу з нагоди річниці створення дивізії «Галичина».
Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, після завершення акції під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили, що один з учасників маршу використав заборонене нацистське вітання.
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Поліцейські встановили його особу – це житель Київської області, 1985 року народження. На чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«Чоловік в присутності понятих від підпису протоколу про адміністративне правопорушення відмовився. Матеріал буде скеровано до суду для подальшого прийняття рішення», - йдеться у повідомленні.
Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, 28 квітня у центрі столиці відбувся Марш вишиванок, приурочений до 76-ої річниці створення Першої української дивізії УНА «Галичина». Близько 200 осіб колоною пройшли від Арсенальної площі до Майдану Незалежності.
У фракції «Слуга народу» засудили Марш вишиванок та обурилися з приводу надання київською владою дозволу на проведення цього заходу.
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