Юрій Шухевич був сином головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

На 89-му році життя помер дисидент, народний депутат 8-го скликання, Герой України, син головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича Юрій Шухевич.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Telegram.

"У віці 89 років відійшов до вічності Юрій Шухевич – Герой України, дисидент, член Української Гельсінської Групи. Вічна Пам’ять великому українцю", -написав він.

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За інформацією ЗМІ, Шухевич помер у ніч на 22 листопада. Останні хвилини життя він провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

Хто такий Юрій Шухевич

Шухевич народився 28 березня 1933 року в селі Оглядів Львівської області.

Він був відомим українським політичним діячем, дисидентом, нардепом України VIII скликання, членом Української Гельсінської Групи та провів 28 років у в'язницях і таборах СРСР як політичний в'язень.

У 1990 організував і до 1994 року очолював УНА-УНСО (Українська національна асамблея – Українська народна самооборона).

У серпні 2006 року президент України Віктор Ющенко присвоїв Юрію Шухевичу звання Героя України.

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