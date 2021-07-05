Народні депутати зареєстрували у парламенті проект постанови про відзначення 80-річчя створення Української повстанської армії.

Понад 80 народних депутатів пропонують президенту Володимиру Зеленському повернути звання Герой України лідеру Організації Українських Націоналістів Степану Бандері і головнокомандувачу Української Повстанської Армії Роману Шухевичу.

У парламенті зареєстрований проект постанови «Про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської Армії» (№ 5721), авторами якого є депутати з різних фракцій та груп, крім «ОПЗЖ», зокрема перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко.

У проекті постанови зазначається, що 14 жовтня 2022 року виповнюється 80 років з часу створення перших бойових загонів УПА, яка вела збройну боротьбу за державну незалежність України.

Депутати пропонують на державному рівні відзначити 80-річчя створення УПА.

Проектом передбачено рекомендувати президенту надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

Передбачено рекомендувати Міністерству закордонних справ України спільно з Українським інститутом національної пам’яті вжити заходів із упорядкування місць поховань на території іноземних держав учасників українського визвольного руху періоду Другої світової війни.

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Також пропонується рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити увічнення пам’яті про боротьбу УПА за незалежність України проти нацистських окупантів під час Другої світової війни та московсько-большевицького окупаційного режиму, український визвольний рух періоду Другої світової війни та московсько-большевицької окупації, зокрема, шляхом спорудження меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок на честь борців за незалежність України у ХХ столітті; упорядкування місць поховань борців за незалежність України у ХХ столітті; найменування/перейменування об’єктів топоніміки населених пунктів на честь борців за незалежність України у ХХ столітті, назв і дат історичних подій, пов’язаних з боротьбою за незалежність України у ХХ столітті.

Крім того, передбачено запропонувати Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 80-річчю створення Української Повстанської Армії, а також присвячену Степану Бандері, Роману Шухевичу та іншим командирам УПА; а «Укрпошті» - видати поштові конверти і поштові марки, присвячені 80-річчю створення УПА, а також Степану Бандері, Роману Шухевичу та іншим командирам УПА.

Звання Герой України Бандері та Шухевичу

У 2007 році на той час президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв звання Герой України головнокомандуючому УПА Роману Шухевичу.

У 2010 році Ющенко посмертно присвоїв звання Герой України провіднику ОУН Степану Бандері.

Через кілька місяців, коли президентом став Віктор Янукович, Донецький окружний адмінсуд скасував ці укази, пояснивши, що звання Герой України можна присвоювати лише громадянам України, а Бандера і Шухевич ними не були.

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Автор: Надя Пришляк