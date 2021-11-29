У Харкові на 72-му році життя помер заслужений журналіст і диктор Харківського радіо Юрій Вірченко. Його голосом лунали назви станцій метро до 2016 року.
Про це пише Суспільне з посиланням на сестру Юрія Ларису Кошеварову.
За попередніми даними, у Вірченка стався серцевий напад у метро.
"Це сталося раптово, о 14:20 прямо на платформі станції метро "Київська". Попередньо, як визначили лікарі - серцевий напад. У нього були хронічні хвороби: діабет, серцево-судинні, тиск був високий, звичайні старечі хвороби", - розповіла Лариса.
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