Водночас, 23% респондентів вважають, що потрібно якнайшвидше відмовитися від карантинних обмежень.

Понад 40% населення підтримує ретельне дотримання карантинних обмежень, доки існують ризики поширення COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, результати відповідного дослідження на прес-конференції в Києві представив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Андрій Сухарина.

Так, 23% респондентів схиляються до думки, що потрібно якнайшвидше відмовитися від карантинних обмежень, "попри ризики та застереження про поширення коронавірусу, щоб більшість людей могли працювати і заробляти на життя".

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Водночас 43% опитаних схиляються до думки, що потрібно ретельно дотримуватися карантинних обмежень, "доки ризики поширення захворюваності не буде подолано, навіть якщо це обернеться зниженням добробуту для більшості людей".

Водночас, понад третина опитаних не змогли обрати прихильність ні до першого, ні до другого твердження.

"Неоднозначне ставлення до карантинних обмежень підтверджує той факт, що практично рівні частини респондентів підтримають або виступлять проти мера/сільського голови, якщо він/вона запропонує скасувати карантинні заходи у населеному пункті респондентів. Приблизно 40% респондентів виступають "за" таке рішення і така сама кількість – проти", - йдеться у результатах опитування.

Сухарина зазначив, що у разі зростання захворюваності на COVID-19 у їхньому населеному пункті респонденти найчастіше заявляли про підтримку обов’язкового і безкоштовного тестування для усіх охочих (46%), заборону проведення масових заходів (40%), впровадження 14-денної ізоляції для всіх, хто прибуває з країн, де захворюваність вища, ніж в Україні (38%).

Однак, лише 2,6% вважають, що варто в першу чергу обмежувати рух громадського транспорту, а 16% впевнені, що загроза епідемії недостатня для запропонованих заходів.

Крім того, більшість респондентів (56,5%) підтримує запровадження обмежень для масових релігійних заходів (хресних ходів, зборів) до завершення пандемії коронавірусу, а проти виступають 22,5% респондентів.

***Загальноукраїнське дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня.

Загалом опитали 2001 респондента за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Карантин в Україні: що відомо

Раніше лікар-епідеміолог заявив, що Україна до кінця вересня може потрапити в "червону" зону карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. За його словами, ключовою причиною погіршення коронавірусної ситуації є відмова від дистанційного навчання. Експерт вважає, що діти будуть поширювати коронавірус.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував перехід України до "жовтої" зони епідемічної небезпеки. Він нагадав, що відповідно будуть встановлені додаткові обмеження, передбачені для "жовтого" рівня, і які стосуються насамперед проведення масових заходів.

Міністр також підкреслив, що зараз ні в одному регіоні країни немає підстав для переходу в "червоний" рівень епіднебезпеки.

Пізніше Ляшко розповів, коли в Україні можуть впровадити "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Антоніна Доломанжи