Навчальний 2021–2022 рік в Україні розпочався у звичному форматі - діти розпочали відвідування садочків, шкіл, а студенти - закладів вищої освіти.

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо запровадження дистанційного навчання на території всієї України є недостовірною.

Як пояснили у прес-службі МОН, у 2021/2022 навчальному році освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря № 9, постановою Кабінету міністрів України №1236, а також згідно з рекомендаціями щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти.

Нагадується, що залежно від епідситуації на території України встановлюються рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Рівень епідемічної небезпеки встановлюється одночасно на території всіх регіонів рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою міністра охорони здоров'я. Рішення розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету міністрів України (за покликанням).

Також за вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% щеплених від COVID-19 співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки).

Разом з тим у Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що залежно від особливостей епідемічної ситуації в кожному регіоні, форма навчання здобувачів освіти всіх рівнів в Україні може змінюватися.

Як пояснили у міністерстві, навчальний процес може організовуватися за одним із трьох можливих сценаріїв. "Зелений" рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності) передбачає, що відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі. Однак варто пам’ятати про протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.

"Жовтий" та "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) передбачають, що відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.

Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу в межах чинного законодавства.

Водночас, за умови "червоного" рівня епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності) відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, у тому числі дистанційно.

Як повідомляв УНІАН, навчальний 2021–2022 рік в Україні розпочався у звичному форматі — діти розпочали відвідування садочків, шкіл, а студенти — закладів вищої освіти.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Ігор Кузін спрогнозував, що через зростання кількість випадків коронавірусної хвороби найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони епіднебезпеки. Влада буде змушена запровадити "жовту" зону, де будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів.

Водночас Кузін висловив думку, що локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада.

Дистанційне навчання в Україні: що варто знати

Автори: Леся Лещенко, Вікторія Токарєва