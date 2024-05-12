Від чого залежатиме рішення щодо мобілізації конкретного засудженого? Надали пояснення.

В Україні не будуть мобілізовувати осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки, умисне вбивство, злочини, пов’язані з тероризмом.

Про це заявив у тижневому огляді речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін. За його словами:

"Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ". Відео дня

Як уточнив Лазуткін, обмеження діятимуть для таких категорій осіб, які відбувають покарання або були засуджені:

За злочини проти основ нацбезпеки України;

умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

злочини проти статевої свободи та недоторканості;

злочини, пов’язані з тероризмом;

порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;

вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;

особливо тяжкі корупційні злочини.

"Рішення про умовно дострокове звільнення ухвалює суд. Засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин. Закон набере чинності після підписання президентом і у наступний день після його офіційного опублікування", - додав речник Міноборони.

Мобілізація ув'язнених - що каже уряд України

Міністерство юстиції України не планує надавати право мобілізуватися до армії ув'язненим, які скоїли злочини на службі, а також злочини проти державності.

Очільник міністерства Денис Малюська зазначив, що вважає за краще дозволити військовим командирам самим обирати, кого вони готові долучити до війська, однак питання виключення цих двох категорій засуджених обговорюється.

"Військові, наприклад, не дуже у захваті, якщо ми будемо відпускати тих, хто вчинив воєнні злочини. Наприклад, під час проходження служби вже наробив якоїсь біди в армії. Відпускати таких людей вдруге не дуже хочеться", - наголошував Малюська.

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