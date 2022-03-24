В Україні зараз проводиться мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги.

На час воєнного стану всі, хто займатимуться хуліганством на блок-постах, або грубо порушать ПДР, комендантську годину, після затримання отримають повістки у військкомат.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Крім адміністративної відповідальності ми сприяємо отриманню ще такого спеціального подарунка, як направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням до підрозділів ЗСУ", - резюмував Білошицький.

Він вважає, що всю агресію всередині країни потрібно перенаправляти на ворога. Білошицький зазначає, що таке рішення поліції – це не покарання, а навпаки, заохочення.

В Україні зараз проводиться мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги.

За даними ЗСУ, майже 100% резервістів, які перебували на обліку, вже прибули у свої бойові військові частини і сьогодні виконують завдання з оборони.

Інші громадяни, які не проходили раніше службу, але були мобілізовані, в обов'язковому порядку направляються в навчальні центри ЗСУ, де проходять відповідну підготовку, а вже після цього - у військові частини.

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