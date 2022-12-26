Новий посол вже почала набувати досвіду і взяла участь у загальній нараді послів України. Захід відбувся 22-25 грудня у Києві та Миколаєві.

Президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії Олесю Ілащук, яка не має досвіду роботи у дипломатії чи на державних посадах. Раніше ця жінка позиціонувалася як фахівчиня із сексології та коштовних прикрас.

Інформацію про те, що Ілащук не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.

Зазначається, що новий посол вже почала набувати досвіду і взяла участь у загальній нараді послів України. Захід відбувся 22-25 грудня у Києві та Миколаєві.

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Наразі біографія нового посла України у Болгарії не оприлюднена. Деякі деталі ЗМІ вдалось виявили на її профілях у Facebook. Вони не мають офіційної позначки верифікації, але на сторінках розміщені особисті фото та інша інформація Ілащук.

Один з них тривалий час не оновлювалась. Там вказується, що новий посол була фахівцем з питань обробки дорогоцінного каміння і є випускницею антверпенської Вищої ради з питань діамантів. Це авторитетної організації, яка не є університетом чи освітнім центром, але надає певні освітні послуги.

В іншому профілі, який активно оновлювався, Ілащук позиціонується як "клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". У неділю цей профіль був заблокований.

Зміни на дипломатичному фронті

У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив про плани активізувати дипломатію наступного року.

23 грудня було змінено послів в Латвії та Болгарії, призначено посла в Бахрейні.

Під час виступу на щорічній Конференції послів України Зеленський розповів, що Україна відкриє нові посольства у десятьох країнах Африки.

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