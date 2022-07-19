Угоду було підписано 3 лютого 2022 року. Після її підписання президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки цьому документу буде розширено виробництво БПЛА компанії Bayraktar в Україні.

Кабінет міністрів схвалив законопроект Про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд направить до Верховної Ради законопроект про ратифікацію угоди між Україною та Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод з виробництва та обслуговування знаменитих безпілотників Bayraktar", - сказав він.

Bayraktar в Україні:

У вересні 2021 року в присутності глави держави Володимира Зеленського був підписаний Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma з будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також навчання персоналу, пов'язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

У грудні 2022 року радник керівника офісу президента України Олексій Арестович заявив, що біля Василькова Київської області вже будується завод з виробництва реактивних безпілотників типу ANKA. Арестович уточнив, що ANKA - це наступне покоління БПЛА після Bayraktar.

3 лютого 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков та міністр промисловості й технологій Турецької Республіки Мустафа Варанк підписали рамкову угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Після підписання угоди Зеленський заявив, що завдяки цьому документу буде розширено виробництво БПЛА компанії Bayraktar в Україні.

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