У НАЗК обіцяють анонімність та оперативність при передачі інформації про корупцію.

В Україні з'явиться спеціальний портал, на якому громадяни зможуть повідомляти про хабарі. Це передбачено нещодавнім рішенням парламенту.

Як працюватиме нова платформа - розповів в ефірі каналу "Україна 24" керівник департаменту перешкоджання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач.

За його словами, портал забезпечить анонімність, а інформація, надана в повідомленні, буде не доступна третім особам. Її планують передавати конкретному органу і підрозділу, які повинні розглядати це звернення.

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"За таких умов вся інформація про вчинене правопорушення, особу, яка повідомила, не буде блукати, скажімо так, а буде надана відповідному органу, який розглядатиме. Ми зменшимо ризик відкриття інформації викривача і витоку інформації про конкретне правопорушення", - пояснив представник НАЗК.

На порталі заявнику будуть доступні відразу кілька важливих функцій.

"Викривач відразу може подивитися на порталі рух своєї заяви: чи дійсно вона була прийнята, які дії правоохоронний орган вчинив для того, щоб почати перевірку або відмовити, чому саме було відмовлено, наприклад, було надано мало даних - в такому випадку заявник зможе доповнити звернення додатковими фактами", - розповів Деркач.

Раніше в НАЗК прогнозували, що даний портал зможе запрацювати до кінця 2021 року.

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Автор: Юрій Годован